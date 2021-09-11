Слова Кедми о русских солдатах вызвали шквал эмоций у россиян

Только новостиВоенное делоСлова Кедми о русских солдатах вызвали шквал эмоций у россиян Российские пользователи сети Интернет не оставили без внимания речь израильского политолога Якова Кедми о русских солдатах.Вернуться к статье127НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТТатьянаНичего нового Кедми не сказал. Солдаты\воины практически всех западных стран ведут себя как завоеватели\оккупанты, а русские воины - это хранители/ защитники своей Родины- России причём так было во все времена.Игорь КинжаловНо ты хрюкни что-нибудь новое... Дура примитивная...ТТатьянаЖенщину оскорбить -легко! А по теме высказаться - ума не хватает?Елена Смирноваты мудак? такое сказать?Александр ЕлецкийЧмошник закрыл бы ты свой поганый рот. Это ты хрюкаешь.БОБорис Осиповv2794 ВалерийКедми всё правильно сказал, добавить нечего.Людмила Пименова💖💖💖IAIness AarteeЯков Кедми с израильским гражданством, является большим патриотом Росиии , чем многие российские политики ! Приятно слушать грамотного умнейшего человека! С уважением!ВГВиктор ГутманЯ давно пришел к такому же мнению, согласен с Вами полностью. Конечно, в данном случае Кедми сказал то, что нам, гражданам и патриотам СССР и России, известно, но ведь важно, что это сказал Кедми, и КАК сказал!!!Житель Земли МакаренковVladimir LioubimcevСпасибо Якову Кедми за такую высокую оценку русских солдат....Комментировать
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