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Слова Кедми о русских солдатах вызвали шквал эмоций у россиян

Слова Кедми о русских солдатах вызвали шквал эмоций у россиян

Российские пользователи сети Интернет не оставили без внимания речь израильского политолога Якова Кедми о русских солдатах.

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Татьяна
Ничего нового Кедми не сказал. Солдаты\воины практически всех западных стран ведут себя как завоеватели\оккупанты, а русские воины - это хранители/ защитники своей Родины- России причём так было во все времена.
Игорь Кинжалов
Но ты хрюкни что-нибудь новое... Дура примитивная...
Татьяна
Женщину оскорбить -легко! А по теме высказаться - ума не хватает?
Елена Смирнова
ты мудак? такое сказать?
Александр Елецкий
Чмошник закрыл бы ты свой поганый рот. Это ты хрюкаешь.
Борис Осипов
v2794 Валерий
Кедми всё правильно сказал, добавить нечего.
Людмила Пименова
💖💖💖
Iness Aartee
Яков Кедми с израильским гражданством, является большим патриотом Росиии , чем многие российские политики ! Приятно слушать грамотного умнейшего человека! С уважением!
Виктор Гутман
Я давно пришел к такому же мнению, согласен с Вами полностью. Конечно, в данном случае Кедми сказал то, что нам, гражданам и патриотам СССР и России, известно, но ведь важно, что это сказал Кедми, и КАК сказал!!!
Житель Земли Макаренков
Vladimir Lioubimcev
Спасибо Якову Кедми за такую высокую оценку русских солдат....

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