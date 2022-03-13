Романов набрал 1+1, став 2-й звездой матча с «Сиэтлом»

Защитник «Монреаля» Александр Романов забросил шайбу, сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:4 Б) и был признан второй звездой.

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