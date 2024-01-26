Театр Ермоловой не стал скрывать размер зарплаты Александра Петрова

АС

Александр Сысоев

Театр Ермоловой, как и многие другие московские театры дотируется государством. Поэтому не могут зарплата актеров многократно превышать среднюю зарплату по стране. Это элементарно безнравственно. Это элементарно расточительно. Это элементарно подло, когда участники СВО гибнут за меньшую зарплату. Ау, Любимова? Ау. Собянин? Вы спокойно спите, совесть вас не мучает? Ведь без вашей поддержки ни один театр не смог бы так безответственно себя вести.