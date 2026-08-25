Кошелев: УК должна делать перерасчет за беспричинное повышение платы на ремонт

Собственники квартир имеют право обратиться к управляющей компании с требованием пересмотра платы за содержание и ремонт за последние три года, если её увеличение было экономически необоснованным, напомнил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).