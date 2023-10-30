Добраться на круглогодичные международные курорты стало проще

Об увеличении частоты воздушных рейсов на популярные зимние зарубежные места отдыха российскими авиакомпаниями, которые уже перешли, как и все другие воздушные перевозчики, на зимнее расписание, информирует 1prime.
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