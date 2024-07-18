«Барса» показала домашнюю форму на сезон. Дизайн вдохновлен комплектом 1899 года – в честь 125-летия клуба

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Комплект от бренда Nike выполнен в традиционных сине-гранатовых цветах. Дизайн футболки, посвященный 125-летию «Барселоны», вдохновлен первой формой «блауграны» – эмблема клуба размещена по центру, а логотип титульного спонсора Spotify нанесен на форму без надписи.