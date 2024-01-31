Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на «Уралтрансмаше»

РИАМО - 31 янв. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл на «Уралтрансмаш» с проверкой выполнения гособоронзаказа по производству и ремонту самоходок «Мста-С», «Акация», «Тюльпан», «Гиацинт», сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
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