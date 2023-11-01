В Госдуме решили выгнать депутатов за прогулы. Один оказался осужденным на 10 лет за взятку в 3,2 млрд рублей

Неужели сделана попытка растревожить это стоячее болото, нашу Думу, где присутствующие на заседаниях "почетные старцы" тихо дремлют, а те, кто помоложе приходят, чтобы договориться о продвижении свои личных, а совсем не государственных вопросов? Где сидят "свадебные генералы", известные спортсмены и артисты, а не грамотные специалисты в различных областях?

E

Ed

Было время работал в высшем учебном заведении, где базовым решалой был зав-столовой. На средства на компы были куплены породистые скакуны, якобы для конно-спортивного клуба, и скакуны и клуб внезапно провалились в небытие и никто даже не вспоминает о покупке. Так может быть это не исключительный случай, а типичный вариант решения кадрового вопроса. Может быть и здесь заняться зав-столовой что бы они ходили на работу?