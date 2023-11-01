Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Госдуме решили выгнать депутатов за прогулы. Один оказался осужденным на 10 лет за взятку в 3,2 млрд рублей

В Госдуме решили выгнать депутатов за прогулы. Один оказался осужденным на 10 лет за взятку в 3,2 млрд рублей

Интересная жизнь с Vera Star Судя по всему за депутатов наконец решили взяться. На этой неделе Госдума может лишить полномочий двух парламентариев – Василия Власова члена комиссии Госдумы по регламенту от фракции ЛДПР и Вадима Белоусова, члена комитета Госдумы по защите конкуренции, представителя фракции "Справедливая Россия".

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Комментарии
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Наталия
Неужели сделана попытка растревожить это стоячее болото, нашу Думу, где присутствующие на заседаниях &quot;почетные старцы&quot; тихо дремлют, а те, кто помоложе приходят, чтобы договориться о продвижении свои личных, а совсем не государственных вопросов? Где сидят &quot;свадебные генералы&quot;, известные спортсмены и артисты, а не грамотные специалисты в различных областях?
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2 д.
Надежда Белугина
Все заспались. Стыдобища!!!
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2 д.
E
Ed
Было время работал в высшем учебном заведении, где базовым решалой был зав-столовой. На средства на компы были куплены породистые скакуны, якобы для конно-спортивного клуба, и скакуны и клуб внезапно провалились в небытие и никто даже не вспоминает о покупке. Так может быть это не исключительный случай, а типичный вариант решения кадрового вопроса. Может быть и здесь заняться зав-столовой что бы они ходили на работу?
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2 д.

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