Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в октябре 2024 года

Рассказываем, какие нововведения в сфере коммунального хозяйства, регистрации недвижимости и государственных субсидий на жилье ждут россиян В октябре 2024 года вступает в силу несколько законов и подзаконных актов, которые изменят жизнь россиян.
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