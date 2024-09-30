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Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в октябре 2024 года

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в октябре 2024 года

Рассказываем, какие нововведения в сфере коммунального хозяйства, регистрации недвижимости и государственных субсидий на жилье ждут россиян В октябре 2024 года вступает в силу несколько законов и подзаконных актов, которые изменят жизнь россиян.

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