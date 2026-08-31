«Нам не до вас»: мужчина ответил девушке на её рассуждения

Девушка на видео рассуждает о мужчинах старше 30 лет и их интересе к 20-летним девушкам. В ответ мужчина решил объяснить свою точку зрения — и перечислил проблемы и заботы, которые, по его словам, гораздо сильнее занимают мужчин его возраста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Fishki.net - Сайт хорошего настроения302 подписчика
Свежие комментарии
- Судьи, прокуроры ...
- С Семь раз обманул ...
- А Блогерша продала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым