«Нам не до вас»: мужчина ответил девушке на её рассуждения

Девушка на видео рассуждает о мужчинах старше 30 лет и их интересе к 20-летним девушкам. В ответ мужчина решил объяснить свою точку зрения — и перечислил проблемы и заботы, которые, по его словам, гораздо сильнее занимают мужчин его возраста.