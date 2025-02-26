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Царьград

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Суд требует от Трампа разморозить миллиардную иностранную помощь за 48 часов

Суд требует от Трампа разморозить миллиардную иностранную помощь за 48 часов

Федеральный суд США обязал администрацию Дональда Трампа в течение двух дней возобновить иностранную помощь на миллиарды долларов, размороженную ранее без объяснений.

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