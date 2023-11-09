США заявили Ирану, что не хотят эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Согласно информации телеканала CNN, высокопоставленный военный представитель США сообщил, что Соединенные Штаты приняли меры, чтобы заявить Ирану о своем нежелании эскалации конфликта на Ближнем Востоке в свете военных действий между Израилем и ХАМАС.