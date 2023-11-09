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США заявили Ирану, что не хотят эскалации конфликта на Ближнем Востоке

США заявили Ирану, что не хотят эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Согласно информации телеканала CNN, высокопоставленный военный представитель США сообщил, что Соединенные Штаты приняли меры, чтобы заявить Ирану о своем нежелании эскалации конфликта на Ближнем Востоке в свете военных действий между Израилем и ХАМАС.

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