США заявили Ирану, что не хотят эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Согласно информации телеканала CNN, высокопоставленный военный представитель США сообщил, что Соединенные Штаты приняли меры, чтобы заявить Ирану о своем нежелании эскалации конфликта на Ближнем Востоке в свете военных действий между Израилем и ХАМАС.
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