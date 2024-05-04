Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Непотопляемая Людмила Нарусова

Непотопляемая Людмила Нарусова

Вдова Анатолия Собчака известна куда меньше чем её муж и её же дочь. Однако ей и не требуется какая-то популярность.

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Комментарии
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Александр Рожков
Потому что вы его выбрали...
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14 час.
Егор П
И хули? какой смысл в статье? то что нарусова жадная до долларов но не до рублей? Открыли омерику, блд.
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13 час.
Сергей
Сама то поняла что написала? Если мозгов нет, так хоть херню с дивана не пиши, лучше цветочками занимайся, без мозгов с цветочками куда полезнее!!!
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6 час.

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