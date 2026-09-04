Силовики нагрянули к генпрокурору Украины

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски у генерального прокурора страны Руслана Кравченко.
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