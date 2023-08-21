Неспешный разговор

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Миссия "Луна 25" потерпела неудачу. Этого не должно было, но видимо было необходимо! Или "В Советском Союзе такой ... не было"!

Миссия "Луна 25" потерпела неудачу. Этого не должно было, но видимо было необходимо! Или "В Советском Союзе такой ... не было"!

"Что-то ты завёлся с этой лунной темой", — написал мне сегодня товарищ, после нескольких моих комментариев по теме.

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Комментарии
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Лариса Голубицкая
🤣😂😂😂😂😂
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4 час.
Лариса Голубицкая
А в чём я не права? В том,что освоение космоса началось не в 2023 году,а в 1957?И ошибки естественно были! Или что её осветили,так это не ко мне. А что я ошиблась по поводу гжели?Хотели же чтоб красивше было,так это не я предлагала! И что не так?И если вы думаете,что я радуюсь,то ошибаетесь-плакать хочется!
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4 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Лариса. Зачем же плакать: Всё развивается так как и должно быть, вот, если интересно, более развёрнутая информация: https://habr.com/ru/news/756262/ Всего доброго.
Индийское космическое агентство готовится к посадке модуля «Чандраян-3» 23 августа с резервной датой 27 августа
Хабр
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18 мин.

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