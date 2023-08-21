Миссия "Луна 25" потерпела неудачу. Этого не должно было, но видимо было необходимо! Или "В Советском Союзе такой ... не было"!

Лариса Голубицкая

А в чём я не права? В том,что освоение космоса началось не в 2023 году,а в 1957?И ошибки естественно были! Или что её осветили,так это не ко мне. А что я ошиблась по поводу гжели?Хотели же чтоб красивше было,так это не я предлагала! И что не так?И если вы думаете,что я радуюсь,то ошибаетесь-плакать хочется!