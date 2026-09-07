Библиотекарь, слесарь и продавщица. Кем работали звёзды шоу-бизнеса России?

Кем работали звёзды шоу-бизнеса России? Истории у всех разные. Библиотекарь, слесарь, продавщица… Журналист Алёна Жигалова в блоге "Алёна, блин" напомнила об обычном прошлом нынешних селебрити и при помощи нейросити пофантазировала, как они бы выглядели сейчас если бы ничего не меняли в жизни.