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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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EA потратит миллиарды долларов для повышения цен на свои акции после массовы...

EA потратит миллиарды долларов для повышения цен на свои акции после массовы...

EA потратит миллиарды долларов для повышения цен на свои акции после массовых увольнений сотрудниковВ ближайшие три года EA потратит около 5 миллиардов долларов на выкуп акций, чтобы порадовать своих акционеров, несмотря на то, что недавно она уволила сотни сотрудников.

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