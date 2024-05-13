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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Адмирал» подписал контракт с форвардом Сагадеевым на год

Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один год. В минувшем сезоне Сагадеев выступал за «Сочи» и набрал 12 (3+9) очков в 40 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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