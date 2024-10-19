Такие полезные веточки!

Сохраните себе.Мы покупаем чай не понятно где и как собранный, в идеале – действительно с индийских плантаций, в то время как в нашем саду растет отличная заварка! Говорите, в вашем саду сейчас ничего нет, кроме голых деревьев? Они то нам и нужны.