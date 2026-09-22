Почти 200 кг рыбы и 147 сетей изъяли у браконьеров на Сахалине

С 14 по 20 сентября инспекторы рыбохраны изъяли у нарушителей 147 незаконных орудий лова, 195 кг водных биоресурсов, 2,5 кг икры лососевых и одно транспортное средство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СЮ Уроженец Сахалина...
- П Автокрановщик с С...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым