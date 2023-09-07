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Американская военная разведка дала прогноз по вероятности прорыва ВСУ всей линии российской обороны на Запорожском направлении

Американская военная разведка дала прогноз по вероятности прорыва ВСУ всей линии российской обороны на Запорожском направлении

Украинские вооруженные силы могут прорвать до конца 2023 года всю линию обороны российской армии на Запорожском направлении с вероятностью 40-50%.

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