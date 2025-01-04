Как люди изменились за последние 100 лет. Рост, вес и половое созревание

За прошедшие 100 лет мы стали выше и… шире! А как еще люди «эволюционировали» за последний век?Чем мы отличаемся от наших прабабушек и прадедушек?Не занимайтесь самолечением!В наших статьях мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья.