Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Как люди изменились за последние 100 лет. Рост, вес и половое созревание

Как люди изменились за последние 100 лет. Рост, вес и половое созревание

За прошедшие 100 лет мы стали выше и… шире! А как еще люди «эволюционировали» за последний век?Чем мы отличаемся от наших прабабушек и прадедушек?Не занимайтесь самолечением!В наших статьях мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья.

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