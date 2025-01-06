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Южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила гиперзвуковую ракету

Южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила гиперзвуковую ракету

Южнокорейские военные предполагают, что КНДР могла осуществить запуск гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщило со ссылкой на заявление Объединенного командования начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ) в понедельник, 6 июня.

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