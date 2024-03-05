Промес возвращается в Россию после проблем в ОАЭ, 6:0 от «Арсенала», «Ак Барс» на грани вылета из Кубка Гагарина, Валиева выступит в Китае и другие новости

1. «Арсенал» разнес «Шеффилд» на выезде в АПЛ – 6:0! «Канониры» выиграли 7 матчей подряд в АПЛ с общим счетом 31:3, но все еще на 1 очко отстают от «Сити» и на 2 от «Ливерпуля».