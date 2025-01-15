Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации бизнеса

По итогам встречи с представителями российского бизнеса президент РФ Владимир Путин поручил правительству обсудить с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) порядок исчисления сроков исковой давности при оспаривании сделок приватизации.
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