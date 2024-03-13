Клинтон заявил о своих исчерпывающих усилиях для превращения РФ в партнера США

Экс-президент США Билл Клинтон в ходе своего выступления в Праге на конференции «Наша безопасность не данность» заявил, что он якобы предпринимал попытки по превращению России в страну — партнера Соединенных Штатов Америки.
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