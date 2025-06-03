КДЭУ ректоры: «Татар-информ»ның татар телен һәм мәдәниятен саклау омтылышын югары бәялим

Казан дәүләт энергетика университеты ректоры, ТР Дәүләт Советы депутаты Эдвард Абдуллаҗанов «Татар-информ» материалларын инде күп еллар - агентлык республикада әйдәп баручы чыганакларның берсенә әверелгәннән бирле укый.
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