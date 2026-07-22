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«Решит следующий президент»: США оставят себе выделенные Киеву $400 миллионов

«Решит следующий президент»: США оставят себе выделенные Киеву $400 миллионов

США не отправят военную помощь Украине на $400 миллионов, ранее одобренных Конгрессом. Об этом заявил член Сената от Иллинойса Дик Дурбин на слушаниях в комитете по ассигнованиям верхней палаты Конгресса.

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