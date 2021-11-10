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Митрахович: Украину ждет жесткий энергокризис с буржуйками и светом по расписанию

Митрахович: Украину ждет жесткий энергокризис с буржуйками и светом по расписанию

Если Россия и Белоруссия в попытке принудить Киев к миру прибегнут к крайней мере и устроят Украине полную энергетическую блокаду, страна погрузится в жесткий энергокризис, подобный тем, которые в начале 1990-х годов пережили кавказские республики.

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