Военное обозрение

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Президент Сербии Александр Вучич исключил признание независимости Косово, несмотря на внешнее давление

Президент Сербии Александр Вучич исключил признание независимости Косово, несмотря на внешнее давление

Сербия никогда не признает независимость Косово, последние события, произошедшие на севере самопровозглашенной республики только подтвердили это.

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