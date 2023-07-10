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Мощный тайфун снова подстерегает Приморье - прогноз от главного синоптика

Мощный тайфун снова подстерегает Приморье - прогноз от главного синоптика

Мощный тайфун снова подстерегает Приморье. Как отметил глава Примгидромета Борис Кубай, во второй и третей декаде июля в регионе ожидаются дожди, с возможным выходом тайфуна под конец месяца.

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