Мощный тайфун снова подстерегает Приморье - прогноз от главного синоптика

Мощный тайфун снова подстерегает Приморье. Как отметил глава Примгидромета Борис Кубай, во второй и третей декаде июля в регионе ожидаются дожди, с возможным выходом тайфуна под конец месяца.
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