На автодороге Хасавюрт – Новолакское в Дагестане завершен ремонт

14 июня представители Министерства транспорта, Государственного казначейства "Дагестанавтодор", Общероссийского народного фронта и подрядной организации проинспектировали завершенный ремонт автодороги Хасавюрт – Новолакское на участке км 0 - км 4 в Хасавюртовском районе.
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