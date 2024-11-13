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ДВС, отличная динамика, роскошный салон и очень быстрая зарядка: аккумулятор минивэна GAC Trumpchi E9 заряжается от 30 до 80% за 8 минут

ДВС, отличная динамика, роскошный салон и очень быстрая зарядка: аккумулятор минивэна GAC Trumpchi E9 заряжается от 30 до 80% за 8 минут

Бренд GAC Trumpchi представил версию минивэна E9 MPV со сверхбыстрой зарядкой. Оригинальная модель вышла ещё в прошлом году, а новая версия предлагает гораздо большую скорость и уменьшенное время зарядки.

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