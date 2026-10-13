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Пятый канал

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Пятый самолет за сутки подал сигнал бедствия над Европой

Пятый самолет за сутки подал сигнал бедствия над Европой

Пассажирский Boeing-737, летевший из Рима в Дублин, подал сигнал бедствия во время полета над Европой, но штатно сел в аэропорту назначения.

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