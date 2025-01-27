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Большое шоу в США: что натворил Трамп за неделю на посту президента

Большое шоу в США: что натворил Трамп за неделю на посту президента

REUTERS/Leah Millis В начале недели главком ВСУ Сырский де-факто признает поражение Киева. Он заявляет, невозможно выиграть войну, находясь в обороне, и заявляет, что шансов на увеличения поставок оружия от Запада практически нет, как нет надежды на пополнение живой силы.

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Комментарии
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Eduard
Молодец Трамп!
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15 час.
Eduard
Нас многое устраивает,это лучще чем кукла Байден с передачей
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15 час.
МБ
Михаил Бердников
Трамп знает,как преподнести задачи,стоящие перед США,и народ его полюбит и зауважает. А вот с выполнением придётся постараться,- много ям и ухабов на пути,а также гнилых ж/дорог...Посмотрим,куда покатится Америка
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12 час.

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