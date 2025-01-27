Большое шоу в США: что натворил Трамп за неделю на посту президента

REUTERS/Leah Millis В начале недели главком ВСУ Сырский де-факто признает поражение Киева. Он заявляет, невозможно выиграть войну, находясь в обороне, и заявляет, что шансов на увеличения поставок оружия от Запада практически нет, как нет надежды на пополнение живой силы.