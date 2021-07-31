Российские пловцы остались без медалей Олимпийских игр

Российские пловцы не смогли завоевать медали Олимпийских игр сразу в двух дисциплинах. Россияне не смогли пробиться в финал турнира на дистанции 50 м вольным стилем, а вскоре остались за пределами подиума и в финале комбинированной эстафеты 4х100.