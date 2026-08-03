Наступление под Миропольем К концу весны российские войска развивали атаки сразу на двух участках Сумского приграничья.
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Наступление под Миропольем К концу весны российские войска развивали атаки сразу на двух участках Сумского приграничья.
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