В Иванове продолжается реализация крупного инфраструктурного проекта в сфере водоснабжения

<p> В рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» областной «Водоканал» строит современный блок водоподготовки, завершены работы по строительству водоводов.
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