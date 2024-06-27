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Пронедра

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Цены на газ в Европе растут на фоне спроса на СПГ

Цены на газ в Европе растут на фоне спроса на СПГ Европейские цены на голубое топливо повышаются на фоне спроса на СПГ, за который Европа сейчас активно конкурирует с Азией.

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