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"Имеем ли мы право наступить на горло истории", - не утихают споры относительно закрытия "Ельцин центра"

"Имеем ли мы право наступить на горло истории", - не утихают споры относительно закрытия "Ельцин центра"

Politiki.net Бесконечно долго можно смотреть на то, как горит огонь, течет река, и ломают копья о "Ельцин центр".

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Комментарии
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Вера Игишева
Да Ельцин центр-  надо закрыть,и забыть как страшный сон.ЗАКРЫТЬ!!!!!
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11 мин.
Юрий Дмитриев
Надеюсь Центр содержится не за счёт государства? Ельцин далеко не Ленин, мавзолеи и большие памятники строить не надо. Я бы проголосовал даже за Брежнев Центр
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10 мин.
Олег Иванович
Можно и не закрывать, а переориентировать на показ того, каким не должен быть руководитель ТАКОГО государства.
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3 мин.

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