Платон не услышит извинений от Майи Санду. Что решил суд

Апелляционная палата Кишинева постановила прекратить судебное разбирательство, в ходе которого Вячеслав Платон потребовал возмещения морального вреда в размере 100 тысяч леев, а также извинений от президента Майи Санду за некоторые высказывания, сделанные ею в его адрес.