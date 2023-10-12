Платон не услышит извинений от Майи Санду. Что решил суд

Апелляционная палата Кишинева постановила прекратить судебное разбирательство, в ходе которого Вячеслав Платон потребовал возмещения морального вреда в размере 100 тысяч леев, а также извинений от президента Майи Санду за некоторые высказывания, сделанные ею в его адрес.
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