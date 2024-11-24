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Петербургский дневник

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Политолог Михайлов: Байден разрешил наносить удары по России, чтобы помешать Трампу

Политолог Михайлов: Байден разрешил наносить удары по России, чтобы помешать Трампу

Также это выгодно лидерам стран Евросоюза Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден санкционировал нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь России, стремясь спутать планы избранному лидеру Белого дома Дональду Трампу.

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