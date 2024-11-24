Также это выгодно лидерам стран Евросоюза Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден санкционировал нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь России, стремясь спутать планы избранному лидеру Белого дома Дональду Трампу.
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