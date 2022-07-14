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Бобби Маркс предложил 4-сторонний обмен: Дюрэнт – в «Санз», Митчелл – в «Нетс», Эйтон – в «Пэйсерс», Бен Симмонс – в «Юту»

Эксперт ESPN Бобби Маркс предложил вариант сделки с участием четырех команд, которая теоретически может удовлетворить интересы нескольких звездных игроков.

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