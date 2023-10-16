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ФедералПресс

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Командира ВСУ пожизненно осудили за убийство мирных жителей в Мариуполе

Командира ВСУ пожизненно осудили за убийство мирных жителей в Мариуполе

ДОНЕЦК, 16 октября, ФедералПресс. Командиру 2-й роты 501-го отдельного батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ Леониду Онупко вынесен приговор за жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

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