NASA выбрало проект аппарата для исследования Венеры

Графическое изображение возвращения образца грунта с поверхности Венеры / © Geoffrey Landis Одно из интересных предложений принадлежит аэрокосмическому инженеру Джеффри Лэндису (Geoffrey Landis): он представил концепт дрона самолетного типа, работающего на солнечной энергии.
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