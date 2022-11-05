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Анпилогов объяснил, как удары по объектам украинской энергетики сказываются на действиях ВСУ

Анпилогов объяснил, как удары по объектам украинской энергетики сказываются на действиях ВСУ

Энергетика Украины уже сильно пострадала от ударов ВС РФ из-за дефицита распределительных мощностей. Отключения наблюдаются как в транспортной сфере, так и в промышленности, сообщил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов.

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