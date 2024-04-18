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Неделя безуспешных поисков: звезда «Миссис Бурятия» пропала при странных обстоятельствах

Неделя безуспешных поисков: звезда «Миссис Бурятия» пропала при странных обстоятельствах

Вот уже неделю семья, близкие и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшую при странных обстоятельствах Сэсэг Буинову — финалистку конкурса «Миссис Бурятия — 2024», 30-летняя маму двоих детей.

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