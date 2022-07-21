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Юлия Ступак: «В прошлом году я везде встречала число 13. Понимала, что это про медаль. Оказалось, это первое и третье места»

Российская лыжница Юлия Ступак поделилась эмоциями от прошлого сезона.  На Играх-2022 в Пекине Ступак выиграла золото в эстафетной гонке и взяла бронзу в командном спринте.

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