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Россиянам назвали способы вернуть сотни тысяч после покупки квартиры

После покупки квартиры россияне вправе вернуть сотни тысяч рублей. Сделать это можно с помощью налоговых вычетов, а также при покупке жилья в новостройке есть возможность получить компенсацию от застройщика, рассказал ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов в разговоре с Lenta.

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