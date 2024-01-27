Россиянам назвали способы вернуть сотни тысяч после покупки квартиры

После покупки квартиры россияне вправе вернуть сотни тысяч рублей. Сделать это можно с помощью налоговых вычетов, а также при покупке жилья в новостройке есть возможность получить компенсацию от застройщика, рассказал ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов в разговоре с Lenta.
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