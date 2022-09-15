В Челябинске прекратили уголовное дело в отношении водителя, покалечившего школьницу

В Челябинске прекратили уголовное дело в отношении водителя маршрутки, покалечившего школьницу. Как уже сообщал «Новый День», авария произошла днем 20 января в Тракторозаводском районе Челябинска.
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